◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。決勝点を決めたMF/FW小川航基選手が本大会へ意気込みました。後半開始からピッチに入った小川選手。両チーム無得点の後半42分、菅原由勢選手の右からのクロスに頭で合わせると、シュートは左ポストに当たってからゴールネットを揺らしました。「由勢(菅原選