政府は秋の臨時国会に重要土地等調査・規制法の改正案を提出し、自衛隊基地周辺など安全保障上重要な土地の取得について、国籍を問わず規制を強化する方向で調整に入った。価格高騰を受けた外国人によるマンションの取得規制は当面見送る。外国人に絞った購入制限は現時点で困難だと判断した。複数の政府・与党関係者が明らかにした。重要土地等調査・規制法は現在、安保上、重要な施設周辺（おおむね１キロ・メートル以内）