タレントの辻希美が31日、自身のアメブロを更新。自宅のバルコニーでプールを楽しんだことを報告。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの“プールデビュー”の様子を明かした。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）「プールしたょ」と切り出した辻は、自宅のバルコニーにプールを設置し、人生で初めて水遊びをする夢空ちゃんの姿を公開した。続けて、水遊びで疲れたのか「夢中になって遊んで あたちはお昼寝」と大