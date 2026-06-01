【CEDEC2026】 6月1日～受講登録受付開始 7月22日～7月24日 開催予定 会場： リアル会場 パシフィコ横浜ノース オンライン会場 公式WEBサイト 「CEDEC2026」の公式グッズ（タオル/ホワイト） 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、「CEDEC2026（Computer Entertainment Developers Conferenc