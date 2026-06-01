自身のインスタグラムに投稿バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃が5月31日、自身のインスタグラムを更新。新たに開設されたスタッフアカウントとの共同投稿でプロフィール写真を公開すると、ファンの話題を呼んでいる。白シャツにデニム姿の佐藤は、プレー中は結んでいる長い金髪ロングヘアをおろした、コート上とは一変した姿を披露。右手で頬杖をつくようなモデル風ショットを公開している。新設されたスタッフアカウントと