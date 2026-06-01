【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の寺田心が5月31日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（毎週日曜ひる12時45分〜）にゲスト出演。取得した資格を明かした。【写真】“激変ぶり”話題の子役出身17歳俳優の近影◆寺田心、取得した資格明かす3歳でデビューし、現在17歳の高校3年生になった寺田は「僕、一応料理好きで、料理していて」と料理について話題に。「資格を持ってるんですけど」と切り出すと「料理教室に