モデルで女優のパリス・ジャクソンが、亡き父マイケル・ジャクソンさんとの関係について「誰の関与も及ばないこと」と主張している。マイケルさんが2009年に亡くなった当時、11歳だったパリスだが、28歳の今、親子の絆を世間に公表する義務はないと感じるようになったという。 【写真】似て…ないかな父マイケルさんとの関係について言及したパリス・ジャクソン ポッドキャスト「Trying Not To Die」に出演したパリスは、