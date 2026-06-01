フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が家族で鴨川シーワールドを訪れたことを報告した。2歳の娘が元気よく走り回る動画もあり、フォロワーから「癒された」との声が届いている。 【写真】プールで娘を抱き上げる盛り上がる小麦色の上腕の筋肉がカッコイイ 岡副アナは5月31日に更新したインスタグラムで、「5月さいごの土日金曜日の23時過ぎに蒲生さんが帰宅してから急遽宿を探して決