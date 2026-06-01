この先の東北地方は、3日(水)頃は台風6号の接近に伴い、東北南部の太平洋側で警報級の大雨となるおそれがあります。海上を中心に暴風となる可能性があり、大荒れとなるおそれもあります。4日(木)以降はぐずついた天気が続きますが、10日(水)頃からは晴れ間の出る日が多くなりそうです。本格的な梅雨空が続くのはもう少し先となりそうです。2日は季節外れの暑さ3日頃は雨や風強まる明日2日(火)は北部を中心に晴れる時間が長く、季