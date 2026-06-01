マンC女子が藤野あおばのゴールもありFA杯を制した女子イングランド協会カップ（FA杯）の決勝戦が現地時間5月31日に行われ、マンチェスター・シティがブライトンに4-0の勝利を収めた。なでしこジャパンに選出のMF藤野あおばはチームの3点目を決めた。シティは前半38分にFWカディーシャ・ショーのヘディングで先制すると、アディショナルタイムにはDFアレックス・グリーンウッドのFKで追加点。後半16分から出場した藤野はその5