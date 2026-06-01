現地時間の2026年5月28日、アメリカのフロリダ州ケープカナベラルにあるケープカナベラル宇宙軍基地で、Amazonの設立者であるジェフ・ベゾス氏が設立した航空宇宙企業であるBlue Originの大型ロケット「ニューグレン」が試験発射され、爆発しました。アメリカ宇宙軍によるとこの爆発による負傷者はいません。NG-4 Hotfire Updates | Blue Originhttps://www.blueorigin.com/ja-JP/news/ng-4-hotfire-updatesHere's why the failure