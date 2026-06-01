6月8日22時よりTBS系にて、特別番組『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』が放送される。【写真】本木雅弘、宮舘涼太と華麗なターン菅田将暉はカンヌ映画祭を回想この番組は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。昨年12月に放送され好評を博し、2回目の放送となる今回は、幹