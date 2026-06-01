県内の中高生が参加する「ながの視察団AOKI咸臨丸」は、日本の将来を担う人材を育てようと、AOKI財団が2008年から行っています。今期は12人が参加しており、去年9月から国内での研修のほか海外視察などを行っています。今年3月から4月にかけては6日間の日程でアメリカを視察し、国際連合の見学や有名大学のキャンパスツアーなどを通じて、国際的な感覚を養いました。31日の報告会では、生徒が1人ずつ印象に残ったことなど