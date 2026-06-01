女優・のんが１日までに自身のＳＮＳを更新。ガラリとイメージが変わった近影が話題になっている。インスタグラムに「東京はいい天気でしたね。裾直しに出したパンツを受け取り日和だった。完璧な長さになって戻ってきて、より愛おしい」とつづり、無造作ヘアで透明の縁の眼鏡をかけた姿をアップ。伏し目がちな表情を見せている。この投稿にフォロワーからは「雰囲気がガラリと」「だれ」「のんアーティストっぽい」「イケメ