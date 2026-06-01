KADOKAWAは、国際マンガコンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」の受賞作を発表した。118の国と地域から1959作品の応募があり、「漫画部門」ではベトナム在住のSyo.Era氏による『Cry or the witch will come』、「ワードレス漫画部門」では台湾在住のEli Lin氏による『Cells Within the Body.』が金賞に選ばれた。【試し読み】漫画部門で金賞を受賞した『Cry or the witch will come』同コンテストは、世界中のクリエイタ