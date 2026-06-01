渡部暁斗さん北野建設は1日、スキー部の新体制を発表し、昨季限りで引退したノルディック複合男子の渡部暁斗さんがゼネラルマネジャー（GM）に就任した。選手の育成に当たるという渡部さんは所属先を通じ「新たな立場に身の引き締まる思い。引き続き世界トップレベルで結果を残し続けるチームを目指してまいります」と談話を出した。