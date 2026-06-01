映画監督の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、脚本と演出を手掛けたドラマ「今日から俺は！！」の裏話を語った。18年に日本テレビ系で放送。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志を、番組ゲストの俳優・賀来賢人が熱演。ほか伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈、仲野太賀、矢本悠馬、磯村勇斗ら、そうそうたる面々にとって出世作ともなった。福田