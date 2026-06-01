TBS江藤愛アナウンサー（40）が1日、同局系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ラストライブを行った嵐への感謝を語った。嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。江藤アナは「20年前に初めて一緒に嵐のライブに行った友達と家で配信を見ていたんですけど」と嵐のラストライブを自宅で見届けたと明かし「皆さんが