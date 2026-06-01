福山雅治（57）の公式キャラクター「ちぃましゃ」初のLINEスタンプが1日、販売開始された。「ちぃましゃ」は「福山雅治と荘口彰久の『地底人ラジオ』」に寄せられたリスナーの、「福山さんの“推しぬい”が欲しい！」という思いから制作。ネーミングもリスナー投票で決定し、ファンクラブ限定のぬいぐるみとして販売された。ファンの要望に応えて、福山公式ファンクラブ発足35周年のこの日に発売されたLINEスタンプは全24種構成。