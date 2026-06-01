衝撃的な姿になったわんこのビフォアフが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1141万2000回再生を突破し、「バッファローみたい」「めっちゃ作画しやすそう」「なんて愛らしい子なの…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ボサボサの犬を『洗面台で洗った』結果→本当に犬…？想像超える『衝撃のビフォーアフター』】 ボサボサのわんこ TikTokアカウント「