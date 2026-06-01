ナデナデされるワンコに、小声で「おやつ」と言ってみた時の反応が愛おしすぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で16万7000回再生を突破し、「かんんわいいい！」「切り替え早くて草」といったコメントが寄せられています。 【動画：撫でられている犬に、小さな声で『おやつ』と言った結果→『聞き間違えか…』あまりにも可愛い反応】 小声の「おやつ」→即「聞き間違い」認定 TikTokアカウント