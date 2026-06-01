岡山市によりますと、5月30日（土）午後10時ごろ、岡山市中区藤原光町の藤原中遊園地に設置してあったベンチが倒壊し、男性1人が顔を打つけがをしたということです。 【写真を見る】公園のベンチが倒壊する事故男性1人がけが ベンチは木製で脚の根元部分が腐食していたということです。ベンチは東屋を囲むように4個設置されていて、このうちの1つが倒壊しました。 岡山市では現在、東屋とベンチを使用禁止にしています。