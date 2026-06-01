最高裁で逆転勝訴した北海道砂川市のハンターの猟銃が廃棄されていた問題をめぐり、ハンターの男性が国と道に対し損害賠償を求め、提訴する方針を固めたことがわかりました。砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、クマ駆除のため発砲した際、民家などに銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃の所持許可を取り消されました。池上さんは道を相手取り、最高裁まで争った結果、２０２６年３月、池上さんの逆