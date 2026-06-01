ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。、純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場。ダチョウ倶楽部の“次期・上島竜兵さん”として粗品の名前を挙げた。【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈きょうのイベントでは、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が挑戦。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、湯気が立つ