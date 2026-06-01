歌謡コーラスグループ「純烈」（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が１日、都内で「おたからや新ＣＭ発表会」に出席した。ダチョウ倶楽部、キンタロー。が出演してきたＣＭに今回から参加。酒井は「ダチョウ倶楽部さんとは紅白で歌わせていただいたりご縁があるし、キンタロー。さんは一番大好きな芸人さんだから共演できてうれしいです」と喜んだ。「おたからや」で買い取ってもらいたいものを聞かれると、酒井は「奥さん