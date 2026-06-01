女優の剛力彩芽（３３）が、１日までに自身のＳＮＳを更新。イメージ一変の最新姿が話題になっている。インスタグラムを更新し、雑誌の撮影ショットを公開した剛力。ブラウス姿で伏し目がちに伸びをするポーズのほか、くっきりした目鼻立ちが印象的なアップの写真などを載せている。この投稿にフォロワーからは「ため息しか出ない。透明感ありすぎですね」「大人の雰囲気ですごく魅力的」「ガチで美人！」「金髪最高っす」「