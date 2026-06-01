錦織圭日本テニス協会は1日、男子ツアーの木下グループ・ジャパン・オープン（9月30日〜10月6日・東京有明テニスの森公園）に、今季限りでの現役引退を表明した元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）が、主催者推薦でシングルス本戦に出場すると発表した。2012年と14年に優勝した大会で、2年ぶりの出場となる。錦織は協会を通じ「僕にとって最後のジャパンオープンになります。最後、かっこいい姿を皆さんの前で出せるよう