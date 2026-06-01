コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ被告（40）に東京地裁は1日、拘禁刑1年4月、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。林直弘裁判官は、被告が約2年前から断続的に、関係者と一緒にコカインなどを使用しており「違法薬物との親和性が認められる」と非難。一方で、事実を認めて反省し、病院に通うなど再犯防止に