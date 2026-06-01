近日予約開始予定 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズに関する新作フィギュアを発売する。発売日および価格は未定で、近日中に予約受付を開始予定。 今回発売されるのは「ドラクエ」シリーズに登場する装備にフォーカスをあてた1/12スケールのフィギュア。第1弾は「ロトの剣」や「ロトの盾」といったロト装備が登場。さらに、ゲームの序盤