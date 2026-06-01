「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、いつまで？2026年は「もったいないバナナ」第2弾となるフラペチーノが登場！ 6月5日（金）から発売される「ハニー バナナ フラペチーノ®」は、「もったいないバナナ」を使ったフラペチーノ。「もったいないバナナ」とは、おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズ等が理由で “規格外” として捨てられてしまっていたバナナのこと。5月27日（水）に発売された「バナナ ア