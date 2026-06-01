【モデルプレス＝2026/06/01】株式会社嵐の社長で弁護士の四宮隆史氏が6月1日、公式X（旧Twitter）を更新。嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）の活動終了を受け、関係者への感謝をつづった。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆嵐、メディア出演なしは「最大限の誠意」5月31日、東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半におよぶグルー