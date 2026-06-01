【モデルプレス＝2026/06/01】Snow Manの阿部亮平が6月1日、日本テレビの朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。5月31日に東京ドームで開催された嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を受け、櫻井との思い出を語った。【写真】嵐、最後のパフォーマンス姿◆阿部亮平、“憧れの先輩”櫻井翔との思い出嵐は「ARASHI LIVE TOUR 2026『W