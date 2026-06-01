TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、日本の街中に出没し話題を集めている。すでにファンの間では“聖地巡礼”が行われるなど、注目を浴びている。【写真】ヨンジュン、原宿に出没!?ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「yumzzn」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、東京・原宿周辺を散策するヨンジュンの姿が収められている。ラフな服装ながらも際立つ抜群のスタイルが目を引く。ま