【モデルプレス＝2026/06/01】ファミリーマートでは、6月2日までに業界初の新型コーヒーマシンが全国約16,400店舗で導入が完了した。【写真】ファミマ史上最高のコーヒー登場◆ファミマ、新型コーヒーマシン導入完了ファミリーマートの「FAMIMA CAFE」（※「E」はアキュート・アクセントを付したもの）は、2013年にリニューアルして以来、コーヒー豆や焙煎手法、抽出レシピにこだわり、おいしいコーヒーの提供に取り組んできた。こ