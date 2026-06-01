長野県松本市では31日、子どもたちに食の大切さを学んでもらおうと、飲食店の仕事を体験するイベントが開かれました。松本市の「松本つなぐ横丁」で開かれた「食育フェス・おしごと体験」には、5歳から15歳までの約90人が参加しました。コック帽やエプロンをつけた子どもたちが、餃子やたこ焼きの調理、刺身の盛りつけなどを、11の飲食店で体験しました。参加した小学3年生「楽しかった。（刺身を）切るところが難しかった」このイ