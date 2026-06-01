ミツカンは、味ぽんをベースにした麺専用調味料『極旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』『辛旨ヤミツキ麺のたれ by 味ぽん』を、本日より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗限定で順次先行発売する。【写真】「どうなのこれ…」TOHOシネマズが発売する「味ぽん」味のポップコーンにSNS反響今回の新商品は、味ぽんならではの爽やかな酸味を生かしながら、油脂やにんにく、辛みを組み合わせた“さっぱりなの