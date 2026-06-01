歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男・六代目尾上菊之助（12）の襲名秘話を語った。昨年5月に、自身は八代目尾上菊五郎へ、長男はそれまで名乗った丑之助から六代目尾上菊之助となる親子同時襲名を行った。菊之助襲名を伝えた際の長男の反応を聞かれ、菊五郎は「私が（菊之助を）襲名したのは18歳。彼が今12歳」と切り出した。そして「丑之助」に