俳優の黒谷友香さんが5月31日、自身のインスタグラムを更新。長年所属してきた事務所「株式会社スペースクラフト」を退所し、新たな道へ進み始めることを明らかにしました。【写真を見る】【 黒谷友香 】事務所退所を発表「真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。」今後の活動についても明らかに（発表全文）黒谷さんは「この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満