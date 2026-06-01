“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が5月31日、自身のXを更新。キュートな舌出しショットを公開した。【写真】“軽トラ女子”三田悠貴、キュートな舌出しショット三田は「みんな起きたかーい？」との文言とともに、ボディラインがあらわなになった衣装でのショットを披露。ファンからは「かわいい！」「目が覚めました！」などといった反響がよせられている。■三田悠貴1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝