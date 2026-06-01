海外赴任先のタイで、過労などを苦に自ら命を絶った男性。母親は息子の死をめぐり、一時は対立した企業側と手を取り、再発防止に向けた取り組みを続けてきました。葛藤を抱えながらも、闘い続けた母親。その思いが一つの形になりました。【写真でみる】日記に綴っていた苦しみ「父の子で良かったと思う」「元気だった息子を返して」最愛の息子が異国の地で過労自死2024年11月。東京都内で開かれた過労死防止を考えるシンポジウムに