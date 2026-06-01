和歌山競輪のF2は1日、開幕した。A級1、2班の予選7Rは特昇後初めてのレースに臨んだ西森一稀（いっき、21＝兵庫）が逃げ切った。東日本3車ラインにからまれる場面はあったものの、残り1周から駆けて近畿勢の後続2車を引き連れてゴールした。「何とか（後続に差されず）ギリギリでした。緊張で脚がフワフワして、なんだか…。明日（2日目の準決勝）はメンバーがきつくなると思う。経験と思って、何着でもいいから、力を出し切