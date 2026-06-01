タレントの伊集院光（58）が6月1日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。ダイエット後の周囲の反応に困惑していることを明かした。【写真】だいぶほっそり！近影を公開した伊集院光この日は同局の長寿番組『はやく起きた朝は…』から森尾由美、磯野貴理子、松居直美の3人がゲスト出演。超貴重名場面などを振り返った。そんな中、番組内で名物「不平不満トーク」に生挑戦。すると月曜レギュ