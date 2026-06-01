フリーアナウンサー青木源太（43）が1日、MCを務めるフジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、5月31日で活動を終了した「嵐」に対する思いを語った。嵐は東京ドームでラストツアー最終公演を行い、約26年半の活動にピリオドを打った。番組では、その模様を約9分間、ダイジェストで伝えた。スタジオには関西ジュニア「AmBitious」浦陸斗がコメンテーターとして出演。「見ているだけでうるっときちゃう。いち関西ジ