今野照夫さんの震災日記３月１３日＜上＞北上中学校の体育館で、今野照夫さんは震災３日目の朝を迎えた。体育館の建物は窓ひとつ割れず、風はしのげたが、とにかく寒い。避難住民は配られた毛布にくるまり、ブルーシートの上で横になった。市職員たちもブルーシートを敷いて休んだ。今野さんも横になって目をつむったが、ほとんど眠れずに夜が明けた。災害対策支部には負傷者の救助要請がひっきりなしに入る。その中に、