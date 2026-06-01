◇ナ・リーグジャイアンツ19−6ロッキーズ（2026年5月31日デンバー）“安打製造機”として知られるジャイアンツのルイス・アラエス内野手（29）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのロッキーズ戦に「3番・二塁」で先発出場し、4打数1安打3打点の活躍でチームの大勝に貢献。また、MLB史上2人目の快挙を成し遂げた。4回1死満塁の第3打席で中犠飛を放つと、7回無死二塁の第5打席は左前適時打。8回1死三塁の第6打席でも中