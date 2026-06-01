「60歳定年」の時代は、すでに遠い過去のものになりました。少子高齢化が進むなか、「長く生き、長く働く」ことが前提になりつつあります。一方で、AIの台頭やデジタル技術の進化によってビジネスの姿はここ十数年で大きく変わり、「一度会社に入れば安心」という考え方は通用しなくなりました。こうした環境のなかで、これからの「変化が多く、働く期間も長い時代」を生き抜くには、どのようなスキルが求められるのでしょうか。シ