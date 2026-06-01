29日、由利本荘市の住宅に設置された防犯カメラにクマが映っていました。付近では先週、クマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。由利本荘市西目町出戸字浜山の住宅に設置された防犯カメラの29日午後1時半ごろの映像です。クマが道路を横断し、反対側の住宅の敷地へ入っていく姿が確認できます。この付近では、先週、連日のようにクマが目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。