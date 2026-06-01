1日の正午過ぎ、由利本荘市の本荘公園でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、1日午後0時10分ごろ、由利本荘市尾崎の本荘公園にクマ1頭がいるのを、車で走っていた50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」には、約1時間後の午後1時10分ごろ、本荘公園の東側の由利本荘市桜小路で、午