もし、みなさんが地方移住を考えるとしたら、働き方についてどのような条件がありますか。株式会社LASSIC（東京都港区）が運営するWEBメディア『テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）』が実施した「地方移住と地方でのリモートワーク」に関する調査によると、「フルリモートで働ける仕事」が最多となりました。【グラフ】出社形態別に見る「地方移住の実現条件」は？（調査結果）調査は、テレワーク／リモートワ