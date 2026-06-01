ロージークロニクルが、7月22日にZOZOマリンスタジアムにて行われる千葉ロッテマリーンズと東北楽天ゴールデンイーグルスの試合に来場する。 （関連：モー娘。'26、アンジュルム、Juice=Juice……各グループの平均年齢も算出ハロプロメンバー学年別分類2026年版） 当日は、千葉ロッテによる夏のスペシャルイベント『BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ』